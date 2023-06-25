Сегодня вечером водителей будут останавливать и проверять

Вечером в воскресенье сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска будут массово проверять водителей: как они соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Также планируется разъяснительная работа с населением.

Перевозка детей младше семи лет в легковых машинах должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, напоминают стражи порядка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. // Фото: ГИБДД Карелии.