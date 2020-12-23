Сегодня в Петрозаводске вручили знаки отличия ГТО

23 декабря в Музее спорта состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия ВФСК ГТО, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Золотые и серебряные значки, активным жителям республики, успешно сдавшим нормативы, вручил министр спорта республики Алексей Ермашов лично

Он поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал новых достижений.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что министерство спорта Карелии ликвидировано, но создано новое – министерство образования и спорта.

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»