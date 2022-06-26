Сегодня в Карелии выдастся очень жаркий день

Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем +29, +31.

В Карелии переменная облачность. Днем на севере местами прогнозируют слабый дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +25, +30, местами до +32.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +28;

В Кондопоге днем +31;

В Медвежьегорске днем +31;

В Олонце днем +27;

В Пудоже днем +30;

В Сегеже днем +30;

В Сортавале днем +29;

В Суоярви днем +31. (фото unsplash.com, Egor Myznik)