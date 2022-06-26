26 июня 2022, 09:00
Сегодня в Карелии выдастся очень жаркий день
Синоптики обещают до 31 градуса жары в Петрозаводске, а в республике местами и до плюс 32
Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем +29, +31.
В Карелии переменная облачность. Днем на севере местами прогнозируют слабый дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +25, +30, местами до +32.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +28;
В Кондопоге днем +31;
В Медвежьегорске днем +31;
В Олонце днем +27;
В Пудоже днем +30;
В Сегеже днем +30;
В Сортавале днем +29;
В Суоярви днем +31. (фото unsplash.com, Egor Myznik)