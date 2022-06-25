Воздух в Карелии раскалится до 32 градусов

В воскресенье в Петрозаводске будет очень жарко. Температура воздуха ночью будет в пределах +17, +19, а днем воздух нагреется до +29, +31, рассказали в региональном гидрометцентре. Установится малооблачная погода, дождь не ожидается. Ветер юго-западный, западный слабый. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на севере местами прогнозируют слабый дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, местами до +10. Днем воздух прогреется до +25, +30, а местами и до +32.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +28;

В Кондопоге ночью +18, днем +31;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +31;

В Олонце ночью +14, днем +27;

В Пудоже ночью +14, днем +30;

В Сегеже ночью +12, днем +30;

В Сортавале ночью +14, днем +29;

В Суоярви ночью +17, днем +31. (фото «Петрозаводск говорит»)