18 апреля 2021, 09:00
Сегодня в Карелии потеплеет до плюс 15 градусов
Хорошая погода ожидает жителей республики в воскресенье
Сегодня, по прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем до +10, +12.
В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем +10, +15, местами у водоемов +6,+9.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +11;
В Кондопоге днем +12;
В Медвежьегорске днем +11;
В Олонце днем +15;
В Пудоже днем +12;
В Сегеже днем +10;
В Сортавале днем +14;
В Суоярви днем +13.