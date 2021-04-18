Сегодня в Карелии потеплеет до плюс 15 градусов

Сегодня, по прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем до +10, +12.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем +10, +15, местами у водоемов +6,+9.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +11;

В Кондопоге днем +12;

В Медвежьегорске днем +11;

В Олонце днем +15;

В Пудоже днем +12;

В Сегеже днем +10;

В Сортавале днем +14;

В Суоярви днем +13.