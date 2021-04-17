Жителей Карелии обрадовали прогнозом погоды на воскресенье 18 апреля

Теплая погода сохранится в Карелии в воскресенье. По прогнозу карельского Гидрометцентра, 18 апреля в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем до +10, +12. Атмосферное давление будет слабо расти.

18 апреля в республике также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в ночные часы в диапазоне 0, -5. Температура воздуха днем +10, +15, местами у водоемов +6,+9.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -2, днем +11;

В Кондопоге ночью -1, днем +12;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +11;

В Олонце ночью +1, днем +15;

В Пудоже ночью -3, днем +12;

В Сегеже ночью -2, днем +10;

В Сортавале ночью +1, днем +14;

В Суоярви ночью 0, днем +13.