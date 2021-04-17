Карелии прогнозируют дефицит осадков в мае

Последний месяц весны в России будет теплым, но не исключены периоды похолодания. Предварительный прогноз погоды на май «Российской газете» дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Ожидается, что в большинстве регионов температура будет либо в пределах климатической нормы, либо выше. Погода не дотянет до нормы в южных регионах, ниже норм - в сибирских регионах. В средней полосе температура будет выше климатической нормы примерно на градус. На юге Дальнего Востока май будет обычным, температура будет держаться в пределах многолетних значений.

В центральной части страны, на северо-западе, в Коми, на большей части Поволжья и юге европейской территории осадки ожидаются в пределах нормы.

Дождливо будет на юго-западе Центрального округа - в Брянской, Курской, Белгородской областях, на Ямале, на северо-востоке Якутии, в Амурской области, в центре Хабаровского края.

Паршина прогнозирует дефицит осадков в Карелии, Архангельской области, Пермском крае, Удмуртии, Башкирии, на Урале. В связи с чем могут случаться природные возгорания. В центральных областях в мае осадков выпадает около 50 мм.

Напомним, с 17 апреля в Петрозаводске начал действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое.