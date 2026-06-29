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1 июля 2026
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Погода

Сегодня в Карелии переменная облачность и до 26 градусов тепла

В гидрометцентре рассказали о погоде на 1 июля
июль
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 1 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +23. Атмосферное давление будет слабо расти.

Переменная облачность ожидается и по Карелии. Синоптики прогнозируют день без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Воздух прогреется до +21, +26.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже и Суоярви +22,

в Медвежьегорске и Олонце +23,

в Кондопоге и Сортавале  +24,

в Пудоже +25.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Первый день июля в Карелии простоит сухим

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