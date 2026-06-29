Сегодня в Карелии переменная облачность и до 26 градусов тепла

Сегодня, 1 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +23. Атмосферное давление будет слабо расти.
Переменная облачность ожидается и по Карелии. Синоптики прогнозируют день без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Воздух прогреется до +21, +26.
По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже и Суоярви +22,
в Медвежьегорске и Олонце +23,
в Кондопоге и Сортавале +24,
в Пудоже +25.