Сегодня в Карелии переменная облачность и до 26 градусов тепла

В гидрометцентре рассказали о погоде на 1 июля

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 1 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +23. Атмосферное давление будет слабо расти.

Переменная облачность ожидается и по Карелии. Синоптики прогнозируют день без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Воздух прогреется до +21, +26.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже и Суоярви +22,

в Медвежьегорске и Олонце +23,

в Кондопоге и Сортавале +24,

в Пудоже +25.