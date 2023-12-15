Сегодня в Карелии будет снежно и морозно

Облачно и снежно будет в Карелии сегодня. Снег небольшой, а местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре республики.

На дорогах гололедица. Ветер днем ожидается северо-восточный и северный, слабый. Температура воздуха днем составит -7, -12 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер днем северо-восточный и северный слабый. Температура днем будет -8, -10 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»