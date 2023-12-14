Холодно и снежно будет завтра в Карелии

Облачно и снежно будет в Карелии в пятницу. Снег ожидается небольшой, местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.

На дорогах гололедица. Ветер ночью будет юго-восточным и восточным, днем северо-восточным и северным, слабым.

Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, местами будет -18 градусов, днем ожидается -7, -12 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно, ночью небольшой, а днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, днем северо-восточный и северный слабый.

Температура воздуха ночью будет -10, -12 градусов, днем -8, -10 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»