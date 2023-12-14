14 декабря 2023, 06:30
Комфортная зимняя погода установится сегодня в Карелии
На дорогах по-прежнему может быть скользко
Сегодня в Петрозаводске облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -4, -9, местами до -12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -10;
В Кондопоге, Олонце днем -7;
В Медвежьегорске, Суоярви днем -9;
В Пудоже, Сегеже днем -11;
В Сортавале днем -5. // фото «Петрозаводск говорит»