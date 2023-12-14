Комфортная зимняя погода установится сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -4, -9, местами до -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -10;

В Кондопоге, Олонце днем -7;

В Медвежьегорске, Суоярви днем -9;

В Пудоже, Сегеже днем -11;

В Сортавале днем -5. // фото «Петрозаводск говорит»