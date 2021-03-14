Сегодня у православных Прощеное воскресенье

«Прости меня Христа ради!» - говорим мы друг другу сегодня. «Бог простит, и я прощаю!» - слышим в ответ.

Масленичная неделя завершается традиционно трогательным праздничным днем – Прощеным воскресеньем. С завтрашнего дня православные христиане соблюдают многодневный пост перед великим религиозным праздником Пасха. Поститься будут до 1 мая включительно, а чтобы было легко, и пост не утратил духовный смысл, религиозные люди просят друг у друга прощения.

В преддверии Великого поста каждый старается снять с сердца бремя, попросить прощения у близких людей. В Прощеное воскресенье каждый получает моральное облегчение, когда его прощают. Быть прощеным перед постом важно, ведь лишь в этом случае он будет соблюден правильно.

По традиции в последний день Масленицы, в канун Великого поста, православные христиане творят добрые дела, проявляют милосердие, заботятся о близких людях, оказывают помощь нуждающимся, принимают участие в благотворительности, раздают милостыню, отдают вещи в детские дома.

В этот день следует избегать конфликтных ситуаций, спорить, ссориться с близкими людьми, обижаться, проявлять гнев, агрессию, раздражение, злость, лукавить, заниматься тяжелой физической работой.