22 января 2021, 21:26
Происшествия

Сегодня частный гараж полыхал в Костомукше

Чтобы ликвидировать огонь понадобились усилия экипажей двух пожарных машин

22 января в 09:49 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона привлекались для тушения пожара в частном гараже, сообщает паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

На место возгорания на двух спецмашинах выезжали девять пожарных. В результате действия пламени строение получило повреждения.

Фото из группы «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»

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Карелия
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МЧС Карелии