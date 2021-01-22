22 января 2021, 21:26
Сегодня частный гараж полыхал в Костомукше
Чтобы ликвидировать огонь понадобились усилия экипажей двух пожарных машин
22 января в 09:49 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона привлекались для тушения пожара в частном гараже, сообщает паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».
На место возгорания на двух спецмашинах выезжали девять пожарных. В результате действия пламени строение получило повреждения.
Фото из группы «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»