Сегодня частный гараж полыхал в Костомукше

22 января в 09:49 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона привлекались для тушения пожара в частном гараже, сообщает паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

На место возгорания на двух спецмашинах выезжали девять пожарных. В результате действия пламени строение получило повреждения.

Фото из группы «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»