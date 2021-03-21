21 марта 2021, 14:27
Сегежанка достойно выступила на первенстве России по лыжным гонкам
Ольга Жолудева вошла в пятерку лучших гонщиков страны
21 марта в Кирово-Чепецке завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Заключительным видом соревнований в Кировской области стали масс-старты свободным стилем.
Лыжница из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева финишировала четвертой на дистанции 15 километров с результатом 40 минут 9,9 секунд.
Фото из группы «Спорт - норма жизни Карелия»