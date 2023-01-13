Сегежанин завязал женщине глаза и угрожал убить лопатой

Жителя Карелии признали виновным в угрозе убийством. Дело по его обвинению рассмотрели в Сегежском городском суде, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел еще осенью 2020 года. Неоднократно судимый злоумышленник заявился в приют для животных и стал просить сотрудницу дать уксусную эссенцию.

Сегежанин объяснил, что он хотел очистить от ржавчины гайки в стиральной машине. Женщина-сторож отказалась. Мужчина решил запугать ее, завязал сотруднице глаза, взял лопату и стал угрожать убийством.

Женщина испугалась, восприняла угрозы реально. Ей удалось убежать, когда мужчина ненадолго отвлекся. Сегежанин уверял, что был в тот момент трезвым.

Мужчину приговорили к году лишения свободы, но поскольку срок давности уголовного дела истек, отпустили. // фото: freepik.com