Счет телефона разрешат пополнять только по паспорту

Россиян могут лишить возможности удобного пополнения баланса мобильного телефона. Минцифры предлагает ввести обязательное предъявление паспорта при этой процедуре, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно новому предложению, при пополнении счета нужно будет предъявлять паспорт, а при покупке сим-карты документ дополнительно проверят по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

За каждую сим-карту, проданную с нарушением, предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает издание, Минцифры разработало эти поправки к закону «О связи». Госдума планирует рассмотреть их до конца весенней сессии — до 4 августа. // фото: freepik.com