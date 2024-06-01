Счастливые родители в Петрозаводске назвали сына Космосом

Накануне Дня защиты детей маленькие петрозаводчане с необычными именами Весения, Кай, Ханако, Иванна, Космос, Эббигейл и Кирьяна получили свои первые документы - свидетельства о рождении. Об этом рассказала мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

"У Николая и Татьяны Машиных свой маленький Космос. В переводе с греческого κόσμος — означает мир и порядок. Это то, что каждый родитель желает своему ребенку",

- написала на своей странице Колыхматова.

Анатолий и Ульяна Евграфовы дали своему сыну имя Кай. Оно имеет скандинавские корни и Анатолий, еще будучи подростком, решил, что назовет первенца именем викинга.

У Вячеслава и Александры Шатохиных в декабре 2023 года родилась вторая дочь. Когда стали выбирать имя, именно старшая настояла - будет Весения.

А Элизабетта и Дмитрий Лыковы назвали дочку Эббигейл. Это красивое библейское имя, которое означает «радость для отца».

Самыми популярными мужскими именами этого года стали Матвей, Лев, Михаил, Александр, Артем, а девочек чаще всего называли Эмилия, София, Ксения, Варвара, Василиса. // Фото: Инна Колыхматова.