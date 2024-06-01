Депутат ЗС Карелии требует наказать виновных в пожаре в Гридино

Депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов направил обращение в Следственный комитет, в котором просит провести дополнительную проверку обстоятельств страшного пожара в селе Гридино и наказать виновных за халатность.

Напомним, 24 мая этого года в старинном поморском селе Гридино Кемского района сгорели 19 домов. Частным лицам и местному самоуправлению нанесён многомиллионный ущерб. Только по счастливой случайности никто не погиб.

В апреле 2023 года МЧС провело проверку в Гридино и выявило сразу четыре нарушения, в том числе – не соблюдалось противопожарное расстояние на границе села с лесным массивом, не была обустроена минерализованная полоса. Администрация поселения была привлечена к административной ответственности.



6 октября 2023 года была проведена ещё одна внеплановая проверка, которая показала, что нарушения требований устранены лишь частично. И снова глава администрации был привлечён к ответственности по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

Депутат требует провести проверку по исполнению ранее выданных предписаний, а также наказать виновных за халатность в соответствии с законодательством Российской Федерации. // Фото: МЧС Карелии.