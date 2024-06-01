МЧС Карелии напомнило дачникам правила пользования мангалом

Сотрудники МЧС Карелии посетили дачные участки в деревне Уржаково Пудожского района, которые граничат с лесным фондом, и провели профилактические беседы с владельцами участков. Спасатели напомнили правила разведения огня и пользования мангалом для приготовления шашлыков.

В частности, минимальное расстояние от открытого огня до построек на территории частного домовладения должно составлять 15 метров. В случае разведения огня в закрытой емкости, например, металлической бочке – допустимое расстояние до любого строения допускается уменьшать до семи с половиной метров.

Емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого позволяет полностью закрыть указанную тару сверху.

Мангал разрешено устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек. Вокруг мангала должна быть зона не менее двух метров, где нет никаких горючих материалов. // Фото: МЧС Карелии.