Мэр Петрозаводска поздравила горожан с Днем защиты детей

1 июня, в День защиты детей мэр Петрозаводска поздравила горожан с праздником и рассказала о Карельском союзе защиты детей. Накануне она побывала в этой региональной общественной организации.

"Здесь помогают подросткам-сиротам стать благополучными взрослыми. Ребятам, оставшимся без семьи, предлагают не только поддержку, но и дружбу",

- написала на своей странице Инна Колыхматова.

Одно из направлений работы общественников – «Наставничество». У 19 ребят уже есть старшие друзья, с которыми они регулярно встречаются, общаются, учатся ориентироваться в разных жизненных ситуациях. Наставники помогают выбрать профессию, гуляют и просто разговаривают об отношениях, учебе, жизни. Ведь порой так важно поделиться сокровенным и получить мудрый совет.

В общественной организации помогают выбрать профессию и подготовиться к поступлению в колледжи и вузы - оплачивают занятия с репетиторами и кружки, организуют выездные мероприятия, проводят игры и тренинги. А главное, с ребятами разговаривают, учат живому общению и открытости.

Общественной организации всегда нужна помощь – здесь ждут будущих наставников, волонтеров. Особенно союз защиты детей нуждается в финансовой поддержке. Все подробности – в паблике "Карельского союз защиты детей". // Фото: Инна Колыхматова.