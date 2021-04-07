Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА. Ранее она занимала 39-ю позицию. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Лучшей командой мира остается сборная Бельгии. Следом за ней идут Франция и Бразилия.

Сборная России в марте провела три матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступила Словакии (1:3).

Ближайший сбор российской национальной команды начнется в мае, на нем сборная будет готовиться к выступлению на чемпионате Европы. На групповой стадии континентального первенства россиянам предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией. Фото news24-7.ru