07 апреля 2021, 16:37
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Две победы в отборочном турнире чемпионата мира позволили команде Станислава Черчесова переместиться на 38-ю позицию
Сборная России по футболу поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА. Ранее она занимала 39-ю позицию. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.
Лучшей командой мира остается сборная Бельгии. Следом за ней идут Франция и Бразилия.
Сборная России в марте провела три матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступила Словакии (1:3).
Ближайший сбор российской национальной команды начнется в мае, на нем сборная будет готовиться к выступлению на чемпионате Европы. На групповой стадии континентального первенства россиянам предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией. Фото news24-7.ru