Сбор новогодних подарков объявлен в Костомукше

В городе горняков стартовала традиционная акция «В ожидании волшебства». О сборе подарков сообщает группа «Газета «Новости Костомукши».

Подарки собирает комплексный центр социального обслуживания населения по Костомукшскому городскому округу.

Подарком может стать украшение (гирлянды, елочные игрушки, фигурки, маленькие елочки, свечки на батарейках и многое другое); товары для творчества и рукоделия (раскраски, карандаши, краски акварельные или гуашь, кисти разных размеров, толстые фломастеры); носки хлопчатобумажные и шерстяные, рукавицы; средства по уходу (одноразовые бритвенные станки, влажные салфетки, шампунь, детский крем); чай, кофе, сладости, фрукты для новогоднего стола.

Подарки необходимо приносить до 28 декабря по адресу улица Первомайская, 12-а, в пункт проката ТСР подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по КГО, с пометкой «Для ОВП в Вокнаволок».

В Петрозаводске также проходит сбор подарков для одиноких пожилых людей. // фото unsplash.com