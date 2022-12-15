Автостоянку сделают рядом с Беломорскими петроглифами

Современная автостоянка появится совсем рядом с главной достопримечательностью Беломорья. Площадка будет рассчитана на 51 машиноместо, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Парковку оборудуют на 31-м километре подъезда к Беломорску от трассы Р-21, рядом с павильоном «Беломорские петроглифы». На стоянке будут места для легковых машин, автобусов и транспорта маломобильных граждан.

В следующем году планируют завершить проектно-изыскательские работы. В планах также обустроить тротуар до деревни Выгостров, пешеходный переход, оборудовать участок дороги и стоянку наружным освещением.

Сейчас туристы оставляют транспорт на обочине дороги, в том числе там стоят и экскурсионные автобусы.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал, что археологический комплекс благоустраивают в эко-стиле. Недавно в местечке Залавруга установили биотуалет. // фото: Минэкономразвития РК