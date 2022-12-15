У россиян может появиться возможность покупать квартиры в рассрочку

В России сразу несколько ведомств - минфин, минстрой, Центробанк и госкомпания ДОМ.РФ - работают над созданием нового механизма, способного заменить льготную ипотеку. Он предусматривает возможность покупки жилья в рассрочку, сообщает «Известия.ру».

Рассрочку власти рассматривают не для всех подряд, а для некоторых категорий граждан. В частности, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности. Эксперты считают, что такие меры станут еще одним драйвером рынка наряду с льготной ипотекой.

Стало известно, что компенсировать банкам процент по кредиту предположительно будут региональные или федеральные власти, что для покупателя означает фактически беспроцентный займ. Отмечается также, что каждый регион сможет определить собственные перечень категорий граждан, которые смогут воспользоваться рассрочкой. // Фото: pxhere.