Жителей Петрозаводска предупредили об опасных горках

Родителей в Петрозаводске призвали обезопасить детей и контролировать их времяпровождение. В частности, очень опасны стихийные горки, объяснили в Госавтоинспекции.

Некоторые выходят на проезжую часть, с таких горок дети могут скатиться прямо под колеса машин. Горожан попросили сообщать о таких опасных местах в дежурную группу по номерам 715-900 и 78-44-44 либо в ЕДДС по телефону 051.

Напомним, ранее часть стихийных горок в Петрозаводске засыпали песком. В Кеми установили новую горку, но пока попросили на ней не кататься. // фото: freepik.com