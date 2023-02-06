Сбившего двух сестер в Салми пьяного водителя посадят за решетку

Жителя Питкяранты признали виновным в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью. Пьяный 37-летний водитель сбил 15-летнюю и 17-летнюю девочек, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в июне прошлого года. Две сестры шли вечером по обочине дороги в поселке Салми. Внезапно в них врезался нетрезвый мужчина за рулем Great Wall.

Здоровью девочек-подростков был причинен тяжелый вред. Мужчина признал вину и сам перечислил пострадавшим 150 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии-поселении. На два года мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск мамы девочек и взыскал еще 850 тысяч рублей для компенсации морального вреда. // фото: Госавтоинспекция Карелии