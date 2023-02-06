Мужчина в Кондопоге до смерти забил собутыльника

Двое мужчин в Кондопоге проводили вместе время, употребляя спиртное. В результате возбуждено головное дело об убийстве, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 3 февраля в квартире одного из жилых домов. Там нашли мертвого мужчину со множественными телесными повреждениями – ссадинами и ранами.

Правоохранители выяснили, что двое выпивали вместе, потом поссорились. В итоге 59-летний мужчина набросился на знакомого и стал его избивать. Бил в том числе по голове. Пострадавший умер на месте преступления. Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com