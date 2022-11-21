Сбитый пешеход отлетел на встречную машину в центре Петрозаводска

Сегодня вечером, около 17:39, авария с участием пешехода и двух автомобилей произошла в центре Петрозаводска, в районе Пименовского моста.

Момент столкновения запечатлела камера уличного наблюдения компании CityLink. Запись выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Одна из машин выезжала на перекресток со стороны набережной Гюллинга и остановилась для пропуска пешехода. В этот момент другой автомобиль заворачивал с Луначарского на Гюллинга. Легковушка сбила пешехода – человек оказался на капоте и влетела в остановившуюся машину. В итоге пешеход очутился на капоте второго авто, прокатился по нему и оказался на своих двоих. // фото: скриншот видео