21 ноября 2022, 20:38
Сбитый пешеход отлетел на встречную машину в центре Петрозаводска
Момент ДТП в районе Пименовского моста попал на видео
Сегодня вечером, около 17:39, авария с участием пешехода и двух автомобилей произошла в центре Петрозаводска, в районе Пименовского моста.
Момент столкновения запечатлела камера уличного наблюдения компании CityLink. Запись выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Одна из машин выезжала на перекресток со стороны набережной Гюллинга и остановилась для пропуска пешехода. В этот момент другой автомобиль заворачивал с Луначарского на Гюллинга. Легковушка сбила пешехода – человек оказался на капоте и влетела в остановившуюся машину. В итоге пешеход очутился на капоте второго авто, прокатился по нему и оказался на своих двоих. // фото: скриншот видео