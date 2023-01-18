СберЧаевые теперь и в СберМаркете

СберЧаевые позволяют оставить отзыв и отблагодарить персонал безналичным способом. Это можно сделать в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране

Мы стремимся предоставить клиентам удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой СберМаркета мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за счет интеграции СберЧаевых, SberPay и интернет-эквайринга Сбера,

- сообщил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

«С нами сотрудничает более 40 тысяч курьеров и сборщиков в 160 городах присутствия СберМаркета, и практически все подключились к услуге. Теперь пользователи могут их поблагодарить за доставку и хорошо отобранный товар на качественно новом уровне благодаря переходу на сервис СберЧаевые. Он интегрирован в мобильное приложение и сайт — клиент тратит минимальное количество времени и может оставить сборщику или курьеру любую сумму. Деньги сразу поступят на его карту», - рассказал операционный директор СберМаркета Владимир Камионко.