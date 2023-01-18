«Открытие» использует для связи с клиентами короткий номер 800

Банк «Открытие» также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.

«Короткий номер 800 прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка «Открытие». Вы можете звонить на него с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру вы сможете получить консультации по любым финансовым вопросам», - прокомментировал старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие» Михаил Медведев.

Пользователям продуктов и сервисов банка «Открытие» по-прежнему доступны общие номера контакт-центра: 8 495 224-44-00 — для Москвы и звонков из-за границы, 8 800 444-44-00 — бесплатный звонок по России.