Для детей пройдет мастер-класс по созданию 3D-героя в игре «Майнкрафт»

Если ваш ребенок любит фантазировать и придумывать что-то новое, проводит все свободное время за компьютером или планшетом, то пора направить его интерес в правильное русло.

Взрослых и детей в возрасте от 7 до 14 лет приглашают принять участие в пробном уроке «Создание 3D-персонажа по игре Minecraft», который пройдет в Компьютерной Академии ТОП.

Участники мастер-класса узнают, с помощью каких инструментов можно создать игру самостоятельно, им также расскажут секреты и «фишки» создания компьютерных игр. Кроме того, по итогу мероприятия ребенок создаст собственного 3D-героя по игре Minecraft. А родители смогут узнать об увлечениях детей в возрасте от 7 до 14 лет, им расскажут о направлениях профессионального компьютерного образования для детей и пользе IT-образования при выборе будущей профессии ребенка.

Пробное занятие дает возможность познакомиться с особенностями обучения детей в Компьютерной академии ТОП, которой доверяют десятки тысяч родителей в более чем 140 филиалах Академии в России.

Программа «Малая компьютерная академия ТОП» вошла в топ-5 мировых образовательных проектов. Во время IT*-мероприятия года — международного саммита ООН WSIS** в Женеве — за программу «Малая компьютерная академия ТОП» проголосовали 1,1 миллиона человек из разных стран мира.

Представленная на саммите детская программа получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

В обозримом будущем для многих родителей вопрос выбора профессии ребенка станет одним из самых острых. Конечно, хочется, чтобы специальность была востребованной, высокооплачиваемой и при этом любимой, чтобы всю дальнейшую жизнь дети были обеспечены и счастливы.

В современном мире такие перспективы открываются в сфере IT: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства, интересная работа и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в Силиконовой долине или в Сколково, компьютерные знания сегодня нужны в любой профессии.

«Малая компьютерная академия» — это долгосрочная программа обучения детей 7—14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером, есть возможность обучаться как очно, так и онлайн.

Приходите на пробное занятие с ребенком и увидите все своими глазами!

Участие бесплатное. Мероприятие пройдет 21 января в 12-10 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.5, вход 2, этаж 2

Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (8142) 44-54-86, в мессенджерах +7 (960) 216-74-86 или онлайн здесь.

На правах рекламы.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Академия Топ", Филиал «Академия ТОП Петрозаводск», ИНН 7730257499, erid: Pb3XmBtztAZU6u8kbxxynDoc5zktNvM9fxEETY2