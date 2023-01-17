Распродажа Ивановского текстиля пройдет в Петрозаводске

Основное достоинство Ивановского текстиля в том, что для его изготовления используют только натуральное сырье. Благодаря предварительной подготовке сырья ткань получается очень прочной и служит долго.

Выбирая фирменную продукцию Ивановских фабрик, покупатель может быть уверен в качестве, а цены от непосредственных производителей ниже, чем в магазинах.

Выставки Ивановского текстиля в Петрозаводске проходят регулярно, но на этот раз представители предприятий самого известного российского центра легкой промышленности организовали действительно грандиозную распродажу.

Подушки и одеяла, постельное белье в комплектах и по отдельности, большой выбор трикотажных изделий, махровые полотенца, простыни, салфетки и множество других уютных и приятных вещей с хорошей репутацией долговечного и качественного товара.

Продукцию Ивановских фабрик можно будет приобрести с 18 января по 5 февраля 2023 года в торговом центре «Пирамида», на улице Кирова, 19-а.

На правах рекламы. ИП Гришин А.В., Договор №39-ИП от 14 декабря 2022г.

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