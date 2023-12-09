Сбер оказывал поддержку при реконструкции автовокзала Петрозаводска

Автовокзал Карелии на ул. Чапаева принял первых пассажиров после масштабной реконструкции. В конце 2022 года к реконструкции автовокзала Петрозаводска приступило карельское строительное предприятие, входящее в группу компаний «ФОРТО». Сбербанк открыл кредитную линию для строительства этого важнейшего транспортного узла Карелии.

Сбер принял важное решение обеспечить стабильные финансовые возможности для группы компаний ФОРТО, чтобы завершить этот социально значимый проект. Благодаря совместным усилиям, в Карелии построили современный автовокзал, который предлагает хороший сервис. Теперь это современный объект, который расширился в два раза. Вокзал стал комфортнее, доступнее и безопаснее. Теперь он может принять больше пассажиров - практически 5 тысяч человек в день. Мы рады, что Сбер стал частью такого грандиозного события,

- отметил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Автовокзал только снаружи выглядит просто, а внутри - сложнейшая техническая начинка. Здесь много взаимозависимых инженерных систем, которые сложно состыковать. В Карелии решение таких задач доступно буквально единицам! К сожалению, сам проект автовокзала от 2019 года уже устарел, за это время поменялись многие нормы, например, противопожарные, в Россию перестали поставлять некоторые виды оборудования.Ещё было выявлено много скрытых недостатков работы предыдущих подрядчиков. Но мы смогли распутать этот клубок инженерных и документальных сложностей. Объём работ за год выполнили большой. Это был непростой проект. Зато именно в строительстве можно видеть результаты своего труда и гордиться ими,

- рассказал генеральный директор компании «Форто Инвест» Игорь Шкваров.

В ходе реконструкции построен тепловой пункт для стабильного теплоснабжения, усовершенствован перрон прибытия с навесом, подведены городские сети: электричество, водопровод, канализация, теплоснабжение, связь. Также здесь обустроено уличное освещение и заасфальтирована оставшуюся часть прилегающей территории. Компания смонтировала системы вентиляции, дымоудаления, видеонаблюдения, контроля доступа, противопожарной и охранной сигнализации. Также был установлен подъёмник для маломобильных пассажиров. Во всех помещениях сделана отделка стен, пола, потолков и установлены окна и витражи.

Компания привлекла к проекту студентов-архитекторов из техникума городского хозяйства, вместе разработали дизайн зала ожидания и воплотили его в жизнь.

//Фото: ООО «ФОРТО ИНВЕСТ»