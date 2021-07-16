Сбер сообщил о снижении процентных ставок до 3 процентных пунктов

СберБанк объявил о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до 1 года.

Условия улучшены для всех клиентов, в том числе для новых, и будут действовать с 15 июля по 30 сентября 2021 года.

Мы наблюдаем повышенный спрос на кредиты в период сезонных отпусков, когда клиенты реализуют давно намеченные планы, и рады поддержать клиентов выгодными условиями по самому популярному кредиту в России – по данным международной исследовательской компании Ipsos. Кредит от СберБанка можно легко и удобно оформить онлайн,

- сообщил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Мы стараемся не просто помочь своим клиентам решить вопрос в дополнительных финансах, но и сделать это наиболее выгодным для них способом. Так, кому-то удобно иметь небольшой ежемесячный платёж, а кому-то важнее быстро закрыть кредит с наименьшей переплатой. Сбер даёт большой набор инструментов заёмщикам для контроля и регулирования этого процесса. Клиент может оформлять досрочное погашение онлайн, изменять дату платежа, при желании платить несколько раз в месяц, а если нужно, то и переносить платёж — всё это без комиссии,

- рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

С января по июнь 2021 года жители Карелии оформили в СберБанке почти 35 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 8 млрд рублей - в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года. Порядка 24 тысяч займов - 69% от всего числа выданных в первом полугодии - были оформлены онлайн. Эта цифра на 38% превышает прошлогодний показатель.