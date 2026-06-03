Сбер и «МАВИС» подписали соглашение о строительстве недвижимости

В рамках ПМЭФ стороны договорились о совместной реализации объектов жилой и коммерческой недвижимости, включая ЖК «Символист» от застройщика «НОВАГРАД» и проекты ООО «Русская Голландия»

Фото: Пресс-служба Сбера

Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ИСГ «МАВИС» Николай Коробов.

Партнерство предполагает работу с участием дочерних структур ИСГ «МАВИС».

Первый проект — строительство и реализация объектов, застройщиком которых выступит ООО «Русская Голландия». Второй — возведение многоквартирного жилого комплекса «Символист», которое обеспечит застройщик «НОВАГРАД».

Отдельным направлением сотрудничества станет технологическая трансформация. В рамках партнерства планируется внедрение современных цифровых технологий, автоматизированных систем и решений на базе искусственного интеллекта. Это позволит оптимизировать управление проектами, повысить прозрачность операций и значительно ускорить бизнес-процессы.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

За два года Сбер и группа компаний «МАВИС» запустили два крупных проекта: открыли общеобразовательную школу в Мурино, ввели в эксплуатацию ЖК «Фотограф». Это стало ярким примером совместной эффективной работы. Новое соглашение, которое подписываем сегодня, — закономерный этап развития плодотворного партнёрства. Наша цель — создать «умную» городскую среду с современной инфраструктурой. Уникальная экспертиза Сбера в области ИИ и автоматизации позволит внедрить передовые технологии в строительство и управление недвижимостью. В результате процессы станут прозрачнее и быстрее, а главное — люди будут жить комфортнее.

Николай Коробов, генеральный директор ИСГ «МАВИС»:

Сбер и «МАВИС» связывают долгосрочные и доверительные партнерские отношения. Вместе мы осуществили целый ряд масштабных и успешных проектов в сфере недвижимости. Среди них – жилой комплекс «Фотограф» в Мурино (ранее – ЖК «Ленинградская перспектива», строительство которого приостановил предыдущий застройщик в 2014 году).

Этот объект имел непростую историю, и благодаря объединенным усилиям нам удалось не только реализовать качественный и современный жилой комплекс с совершенно новой концепцией, но и помочь тысячам семей получить долгожданные квартиры. Сотрудничество со Сбером дает нам возможность активно участвовать в решении важных для региона задач, направленных прежде всего на повышение качества жизни его жителей.

На правах рекламы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. ERID 2SDnjdPFUPt