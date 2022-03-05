Сауна вспыхнула в жилом доме на юге Карелии

Сегодня в 10:50 утра пожарные села Видлица получили сигнал тревоги. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

К месту огненного инцидента выехали пожарные из местной части и из поселка Ильинский. Выяснилось, что горит сауна, расположенная в жилом доме. В результате ЧП помещение получило повреждения.

Погибших и пострадавших на пожаре удалось избежать. Фото источника