Петрозаводчанин пригласил друга домой, напоил и обокрал

В полицию Петрозаводска обратился 20-летний мужчина. Молодой человек рассказал, что утром после встречи с другом обнаружил, что с его счета пропали 2500 рублей. Он предположил, что их могли похитить мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Однако эта версия не подтвердилась. Оказалось, что деньги украл 20-летний приятель потерпевшего. Он рассказал, что после похода в увеселительные заведения пригласил друга к себе домой. После небольшого застолья гость лег спать, а хозяин взял его телефон и перевел с чужого счета на свой деньги. После этого он отправился в магазин, купил продукты и сделал вид, что ничего не произошло.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Pavlofox