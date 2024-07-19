Сауна вспыхнула ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в 2 часа 54 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в помещении сауны на улице Чапаева.

Прибывшие к месту вызова пожарные быстро справились с огнем, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Эвакуировать никого не пришлось, так как в столь поздний час клиентов в сауне не было.

В результате пожара в помещении были повреждены пластиковый короб электрооборудования и потолок на общей площади два квадратных метра. По предварительным данным специалистов, сауна чуть не сгорела из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla