Людей спасали ночью на пожаре в многоэтажке в Петрозаводске

Сегодня ночью в 00:25 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на Лесном проспекте горит квартира. И с каждой минутой количество звонков увеличивалось, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Еще на подъезде к месту происшествия пожарные увидели огонь, идущий из квартиры на втором этаже.

Быстро проведя боевое развертывание, пожарные вскрыли дверь квартиры, где в одной из комнат обнаружили мужчину, лежащего на полу возле кровати. Ребята вынесли его в безопасное место, где парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части оказали мужчине необходимую помощь. Он был живой.

В ходе тушения пожара из-за плотного дыма из соседних квартир пожарные, используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, спасли еще семь человек, среди них один ребенок. После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные справились с огнем в квартире.

В результате ЧП трехкомнатная квартира была повреждена на площади 50 квадратных метров. По какой причине произошел этот ночной пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz