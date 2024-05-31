Самый молодой губернатор России возглавит Самарскую область

Самарскую область возглавит 34-летний Вячеслав Федорищев. Он станет самым молодым губернатором российского региона, сообщает РИА Новости.

Кресло губернатора освободилось после того, как возглавлявший регион Дмитрий Азаров покинул свой пост. Президент Владимир Путин предложил занять эту должность председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву. Ему всего 34 года. Федорищев родился в 1989 году.

Издание отмечает, что новый глава Самарской области станет четвертым губернатором, которому сейчас нет и 40 лет. Молодые руководители возглавляют также Ямало-Ненецкий автономный округ, Хакасию и Омскую область. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork