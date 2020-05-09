Время салюта! Самые красивые фейерверки в День Победы в Петрозаводске

Пандемия коронавируса лишила нас традиционного празднования Дня Победы, а в этом году еще и 75-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Мы не увидели в этом году массового возложения цветов, парада, обилия георгиевских лент и конечно праздничного салюта – важного атрибута праздника.

Кстати говоря то, что мы называем салютами, на самом деле фейерверки. По словам начальника управления культуры мэрии Петрозаводска Марины Коноваловой, главное отличие салюта от фейерверка в том, что первый предполагает запуск пиротехники высоко в небо, второй — применение средств, призванных производить красочные цветовые и шумовые эффекты на земле или на небольшой высоте.

Салют в городе за последнюю четверть века был только раз, примерно в 2000 году. Как рассказала Марина Коновалова, военные стреляли, но салют был не очень удачным: на проспекте Карла Маркса в некоторых квартирах и учреждениях треснули стекла.



Впрочем, неважно как называется, важно, что нам нравится. Предлагаем посмотреть на лучшие видео с салютов (то есть фейерверков) в Петрозаводске за последние пять лет. Есть салюты, снятые с веб-камер, есть с квадрокоптеров, смотрим, наслаждаемся, вспоминаем. С праздником!

Салют 2015

Пять лет назад компания «Сампо ру» сделало видео салюта, снятое с веб-камеры. Сверху салют смотрится великолепно и обзору ничего не мешает. Музыкальное сопровождение «Гремят на Москвою салюты» Владимира Трошина.

Салют 2016

Красивый салют в темном небе на 9 мая два года подряд снимал Karjalan Poika. Вот салют 2016 года. Небо было довольно темным и зрелище салюта завораживает. И музыка способствует.

А вот его салют уже в 2017 году. Автор отмечает, что он был на минуту короче прошлогоднего. Здесь музыкального сопровождения нет, но людское ликование для уха не менее приятно, особенно к концу видео, где в довольно светлом небе появляются огромные розовые «шапки».

А вот обалденно красивый салют, снятый на День Победы в 2018 году с квадрокоптера. Заворжаивающее зрелище, выложенное на канале Аэродинамический кот. Сначала около минуты квадрокоптер красиво летит над празднично освещенным городом, а затем подбирается к месту салюта.

С неба салют не менее прекрасен, чем с земли. Наверное таким его видит бог и ему это не может не нравиться. Любуемся вместе с ним! И досмотрите до конца!

На салюты, снятые с земли в 2018 году, можно посмотреть здесь или тут.

Ну и наконец видео салюта прошлого, 2019 года от GennadiyChe. Снято с земли, но небо темное и салют как на ладони. Красота!

Главное фото – Арины Степенной