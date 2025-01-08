Самые бесполезные покупки 2024 года названы в России

По мнению жителей России, самыми бесполезными покупками 2024 года, стали гаджеты, одежда и бытовая техника. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

Менее половины (43%) россиян заявили, что по итогам года смогли избежать бесполезных покупок.

А первое место в рейтинге заняли различные гаджеты (вентилятор для ПК, аккумулятор для мобильного, колонка, микрофон, модем, смартчасы и проч.) — 6% опрошенных.

Также в топ бесполезных покупок, по мнению россиян, вошли:

Одежда, обувь (кроссовки, водолазка, куртка, майка, платье, сандалии, сапоги, халат, тапочки и проч.) — 6% опрошенных;

Бытовая/кухонная техника (вафельница, ирригатор, массажер, швейная машинка, тостер, фритюрница и проч.) — 3%;

Продукты питания (тыква, каперсы, мороженое, торт, пицца и проч.) — 3%;

Автомобиль — 2%;

Алкоголь/сигареты — 1%;

Товары для детей (стульчик для кормления, игрушки, электрокачели и проч.) — 1%;

Игрушка для домашнего животного — 1%.

Еще 14% назвали бесполезной покупкой такие товары как абонемент на фитнес, книга, ОСАГО, сумка, ценные бумаги, квартира, стройматериалы, автозапчасти, курсы обучения, лотерейные билеты, доллары, рыболовные снасти, спортинвентарь и проч., которые SuperJob отнес к категории «Другое». Затруднились с ответом 15% респондентов. // Фото: prostooleh / Freepik