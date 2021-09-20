Самосвал в Кондопоге смял легковушку с людьми

В воскресенье в Кондопоге столкнулись самосвал и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии, это произошло в 22:30.

Тяжелый Volvo под управлением 34-летнего водителя выезжал с прилегающей территории около дома № 3 по Петрозаводскому шоссе на дорогу.

В это время по ней навстречу двигался Chevrolet. Самосвал столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем.

В результате этого ДТП получили травмы двое пассажиров легковушки – 37-летний и 26-летний мужчины. // Фото: источник