Самбист из Сортавалы завоевал пять медалей на первенстве в Петербурге

Победный кубок и пять медалей привез в Карелию из Петербурга юный самбист Иван Щербитов. Спортсмен показал отличные результаты на открытом первенстве международного союза боевого самбо, сообщили в группе администрации Сортавальского района «ВКонтакте».

Иван выступал в четырех дисциплинах, наградой стали четыре золотые медали и серебряная.

Для спортсмена из Сортавалы соревнования стали одним из подготовительных этапов к чемпионату мира по грэпплингу. // фото: free-photo/ freepik.com