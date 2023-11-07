07 ноября 2023, 07:44
Самбист из Сортавалы завоевал пять медалей на первенстве в Петербурге
Иван Щербитов отлично выступил на соревнованиях международного союза боевого самбо
Победный кубок и пять медалей привез в Карелию из Петербурга юный самбист Иван Щербитов. Спортсмен показал отличные результаты на открытом первенстве международного союза боевого самбо, сообщили в группе администрации Сортавальского района «ВКонтакте».
Иван выступал в четырех дисциплинах, наградой стали четыре золотые медали и серебряная.
Для спортсмена из Сортавалы соревнования стали одним из подготовительных этапов к чемпионату мира по грэпплингу. // фото: free-photo/ freepik.com