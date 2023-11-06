«Армейское» дерби завершилось сокрушительным поражением «СКА-Карелии»

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела свой очередной матч первенства МХЛ. В Санкт-Петербурге хоккеисты из Кондопоги встречались в дерби с командой «СКА-1946».

Игра у кондопожан не получилась. В первом периоде наши пропустили четыре гола, три - во втором и еще три - в третьем. Итоговый результат - 10:0 в пользу хозяев.

Из 18 проведенных матчей в этом сезоне команда из Кондопоги выиграла лишь три поединка. «Армейцы» занимают последнее, 37-е место в таблице первенства МХЛ. // Фото: unsplash.com / Samantha Gades