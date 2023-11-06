Ирина Сидоркова достойно прошла шестичасовой гоночный марафон в Сочи

Карельская гонщица Ирина Сидоркова завершила в пятерке сильнейших шестичасовой гоночный марафон, прошедший в Сочи. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Ирина выступала в паре с победителем серии Ле-Ман и многократным чемпионом России Кириллом Ладыгиным в самой скоростной и мощной группе F. По техническим причинам экипажу Сидоркова/Ладыгин пришлось стартовать с последней 28-й позиции.

Наша спортсменка посменно со своим именитым напарником преодолевала дистанцию. В итоге после шести часов изнуряющей борьбы экипаж Сидоркова/Ладыгин пришел к финишу четвертым.

«Гонка для нас сложилась с определенными техническими сложностями, но мы ее провели практически безошибочно, что в результате и дало нам возможность стать четвертыми! Этим и интересны гонки эндуранс, где до последней минуты идет испытание пилотов и техники на выносливость, и предсказать результат очень сложно!», - рассказала Ирина Сидоркова. // Фото: unsplash.com / Bas van den Eijkhof