04 ноября 2023, 12:23
Карельские спортсменки борются за медали чемпионата России по боксу
Серафима Сандалова и Валентина Галаган представляют Карелию на всероссийских соревнованиях
В Уфе стартовал женский чемпионат России по боксу. Карелию на этих соревнованиях представляют кандидаты в мастера спорта России Серафима Сандалова (спортсменка Центра спортивной подготовки) и Валентина Галаган.
4 ноября состоится торжественное открытие чемпионата России, а также первые предварительные поединки.
Карельские спортсменки выйдут на ринг 5 и 6 ноября соответственно.
Желаем Серафиме и Валентине только победы. // Фото: Центр спортивной подготовки.