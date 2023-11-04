Карельские спортсменки борются за медали чемпионата России по боксу 

В Уфе стартовал женский чемпионат России по боксу. Карелию на этих соревнованиях представляют кандидаты в мастера спорта России Серафима Сандалова (спортсменка Центра спортивной подготовки) и Валентина Галаган.

4 ноября состоится торжественное открытие чемпионата России, а также первые предварительные поединки.

Карельские спортсменки выйдут на ринг 5 и 6 ноября соответственно.

Желаем Серафиме и Валентине только победы. // Фото: Центр спортивной подготовки.