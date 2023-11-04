Спортсмены из Петрозаводска выиграли чемпионат СЗФО по кикбоксингу

Спорстмены из Петрозаводска Иван Авксентьев и Бегмахмад Нуриддинов победили на чемпионате Северо-Западного Федерального округа России по кикбоксингу. Об этом сообщила Федерация кикбоксинга Карелии.

Чемпионат СЗФО по кикбоксингу проходил в Выборге с 31 октября по 2 ноября. Спорсмены соревновались в дисциплинах «К1», «фулл – контакт» и «лоу – кик».

Выиграв чемпионат Северо-Западного Федерального округа, наши спорсмены обеспечили себе путевки на чемпионат России.

Федерация кикбоксинга Карелии пожелала Ивану Авксентьеву и Бегмахмаду Нуриддинову удачи на предстоящих сревнованиях. // Фото: Федерация кикбоксинга Карелии.