Самая тяжелая женщина России умерла при невыясненных обстоятельствах

1 августа стало известно о смерти 57-летней жительницы Тюмени Любови Нурдиновой, до весны этого года считавшейся самой тяжелой женщиной России, сообщает 72.RU. Любовь Нурдинова весила 350 килограммов и 18 лет не выходила из дома. За ней ухаживал сын. Она очень страдала и просила помощи.

После участия СМИ, родных и общественности, весной врачи сделали ей операцию по уменьшению желудка, женщина похудела на 200 килограммов, научилась вставать на ноги и воспряла духом. За этой историей следила вся страна, в мае Любовь ездила на передачу к Андрею Малахову.

В интервью журналистам женщина благодарила всех причастных к ее похудению и говорила, что теперь ей хочется жить. Очень оптимистично был настроен и врач Любови Нурдиновой, заявлявший журналистам, что вместе с пациенткой они добьются еще больших результатов.

А с июня женщина перестала выходить на связь с журналистами, с которыми до этого охотно общалась. Смерть женщины изданию 72.RU, которое первым рассказало историю женщины и поддерживало на всех этапах лечения, подтвердили свои источники.

«Нам удалось поговорить со старшим сыном Любови Нурдиновой Александром, однако, выслушав вопрос корреспондента, он бросил трубку. Больше на звонки он не отвечал. Сестра-двойняшка, а также младший сын Любови тоже не ответили на телефонные звонки корреспондентов», - пишет издание.

Таким образом, дата и причина смерти остается невыясненной.

На заглавном фото - Любовь, когда уже сумела похудеть. Ниже на видео - тогда, когда весила 350 килограммов.