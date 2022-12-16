Самая большая ель Фенноскандии растет в республиканском заказнике

Самая возрастная ель Карелии растет в заказнике «Заозерский». Ей более 170 лет, высота составляет 36 метров, а диаметр у основания - 1,5 метра, рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.

«Она считается самой большой в Фенноскандии. Ель находится в региональном заказнике «Заозерский». Там ее обнаружили в 2011 году. А через несколько лет ей был присвоен почетный статус «Памятник живой природы»,

- пояснили специалисты ведомства.

Стоит отметить, что увидеть это уникальное хвойное дерево может каждый, кто приедет в заказник и пройдет по специальной экотропе, проложенной на 5 км дороги между поселками Заозерье и Пиньгуба. // Фото: freepik.